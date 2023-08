China veta produtos do mar japoneses após liberação de água radioativa tratada no Pacífico

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/08/2023 - 15:29 Compartilhe

Okuma (Japão), 24 – A usina nuclear Fukushima começou a despejar água radioativa tratada no Oceano Pacífico nesta quinta-feira, 24, medida que fez a China banir a entrada de alimentos do mar japoneses no país. O banimento atinge todos os produtos aquáticos vindos do Japão e tem início imediato.

Houve protestos contra a ação japonesa e os pescadores temem que a reputação dos frutos do mar japoneses seja prejudicada.

Grupos na China e na Coreia do Sul se preocuparam com a ação, a transformando em um problema político e diplomático.

Depois do anúncio da China, o presidente da Tokyo Electric Power Company Holdings, Tomoaki Kobayakawa, disse que a empresa estava se preparando para compensar os empresários japoneses pelos danos sofridos com as proibições de exportação.

Ele afirmou que a China é o principal parceiro comercial do Japão e que fará o possível para fornecer explicações científicas sobre a liberação. Fonte: Associated Press

