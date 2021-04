China: Vendas no varejo crescem 34,2% na comparação anual em março; previsão +28%

As vendas no varejo da China cresceram 34,2% em março em relação a igual mês de 2020, informou o Escritório Nacional de Estatística do país (NBS, na sigla em inglês) nesta quinta-feira. O resultado superou as expectativas de economistas ouvidos pelo Wall Street Journal, que esperavam avanço de 28%.

A expansão superou o ritmo registrado no primeiro bimestre do ano, quando as vendas tiveram alta de 33,8% na comparação interanual. Na margem, as vendas do varejo cresceram 1,75% em março, uma aceleração em relação à alta de 0,56% de fevereiro.

