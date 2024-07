China: vendas de veículos elétricos disparam em junho, impulsionadas por subsídios e descontos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/07/2024 - 13:53 Para compartilhar:

As montadoras chinesas de veículos elétricos tiveram vendas robustas em junho, ajudadas por subsídios do governo, isenções fiscais e descontos acentuados que trouxeram os compradores de volta aos showrooms após um início de ano lento.

A BYD, a Nio, a Leapmotor e a Zeekr registraram recordes de volume de vendas durante o mês, enquanto a Li Auto se recuperou dos números fracos do início do ano com um aumento anual de 47% nos veículos entregues em junho. A XPeng e a Seres registraram vendas maiores no ano e no mês.

Somente a BYD totalizou vendas trimestrais de mais de 426 mil veículos totalmente elétricos. A chinesa quase conseguiu recuperar seu título de maior vendedora global nesta categoria, atrás apenas da americana Tesla, que reportou vendas de 443.956 veículos elétricos no segundo trimestre.

Na China, a Tesla foi um caso atípico, registrando queda de 24% no ano e 2,2% no mês, informou a Associação de Carros de Passageiros da China nesta terça-feira.

Outra tendência deste ano no mercado automotivo da China foi o crescimento muito mais rápido das vendas de carros híbridos do que de veículos totalmente elétricos. De acordo com a Associação de Carros de Passageiros da China, as vendas no varejo de modelos híbridos aumentaram 70% nos primeiros cinco meses do ano, bem acima do crescimento de 17,5% observado no segmento totalmente elétrico.