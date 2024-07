China: vendas de veículos caem 6,7% em junho, na comparação anual, com demanda contida

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/07/2024 - 9:48 Para compartilhar:

As vendas de veículos na China recuaram 6,7% em junho, na comparação anual, a 1,77 milhão de unidades, influenciadas por preocupações com a recuperação desigual e a demanda contida dos consumidores. Na comparação com maio, por outro lado, houve alta de 3,2%, informou nesta segunda-feira (8) a Associação de Veículos de Passageiro da China.

Em todo o primeiro semestre, houve 9,84 milhões de veículos vendidos no país, alta de 3,3% ante igual intervalo de 2023, segundo a mesma entidade. Ela estima vendas de mais de 22 milhões de veículos em 2024, um pouco acima das 21,7 milhões de unidades de 2023.

A associação está menos otimista sobre as vendas anuais na China neste ano, devido ao recuo maior que o previsto nas vendas de veículos à combustão interna, segundo Cui Dongshu, seu CEO. Durante entrevista coletiva na segunda-feira, ele acrescentou que espera dados das vendas de julho, antes de liberar a projeção formal para as vendas em todo o ano.

As vendas no varejo de carros movidos a novas energias, que incluem elétricos e híbridos, cresceram 28,6% em junho, na comparação anual, a 856 mil. Os consumidores também se animaram após no início de ano ter ocorrido uma rodada agressiva de cortes de preços de montadoras de veículos elétricos.

A China exportou 378 mil carros em junho, alta de 28% na comparação anual, porém estável ante o mês anterior. As exportações de veículos elétricos menores (NEV, na sigla em inglês) cresceram 12,3% em junho, na comparação anual, graças à demanda forte por eles no exterior.

As vendas de veículos cresceram em junho, na comparação com maio, amparadas por eventos promocionais das empresas e por um programa do governo. A entidade espera que o quadro comece a desacelerar em junho, quando a produção e as vendas devem mostrar mais estabilidade. Fonte: Dow Jones Newswires.