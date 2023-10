China: vendas atribuídas a acionistas da Country Garden totalizam 6,17 bi de yuans em setembro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/10/2023 - 21:12 Compartilhe

O conselho de administração da Country Garden anunciou que as vendas atribuíveis aos acionistas da empresa, suas subsidiárias, joint ventures e associados totalizaram 6,17 bilhões de yuans (cerca de US$ 845 milhões) em setembro. Os dados foram atualizados em comunicado da empresa divulgado no site da Bolsa de Hong Kong.

A empresa pondera, entretanto, que os números são preliminares e são derivados de informações de gestão do grupo, estando sujeitos a alterações.

“A informação não deve ser tomada como uma medida ou uma indicação do desempenho operacional ou financeiro atual ou futuro do Grupo. Como tal, as informações divulgadas neste anúncio são estritamente informativas.”

