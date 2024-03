China vê ‘divergências importantes’ entre Ucrânia e Rússia para um diálogo de paz

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/03/2024 - 5:58 Para compartilhar:

A China observa uma brecha significativa entre Rússia e Ucrânia sobre a ideia de negociações de paz, afirmou nesta sexta-feira (22) o enviado Li Hui, após uma viagem aos dois países em guerra.

Pequim tenta atuar como mediados e um ator neutro na guerra, mas recebe críticas das potências ocidentais por não condenar a invasão russa e estreitar os laços com Moscou desde a invasão da Ucrânia.

Em um encontro com a imprensa e diplomatas em Pequim após uma viagem à Rússia, Ucrânia e países da União Europeia, Li constatou “divergências importantes” entre Kiev e Moscou a respeito de uma negociação para um acordo de paz.

Mas “no final, todos concordam que a guerra deve ser solucionada com negociações e não com as armas”, disse.

Todas as partes “reconhecem o perigo de que a situação atual continue deteriorando e todos concordam com o pedido da China para acalmar a situação”, afirmou.

