China Vanke obtém novo empréstimo em esforço para reforçar liquidez

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/05/2024 - 8:11 Para compartilhar:

A incorporadora China Vanke obteve um novo empréstimo que eleva seu total de empréstimos neste mês para mais de US$ 1 bilhão. É mais um dos esforços contínuos da incorporadora para atenuar as pressões de liquidez, à medida que busca concluir projetos habitacionais.

A Vanke, uma das poucas grandes incorporadoras chinesas que ainda não entraram em default na atual crise imobiliária do país, disse em um documento na bolsa de valores na segunda-feira que havia obtido um empréstimo de 1,2 bilhão de yuans (US$ 165,9 milhões) do Banco da China (PBoC) para usar em projetos de desenvolvimento em Changzhou, uma cidade na província de Jiangsu.

Esse empréstimo, que eleva o total de empréstimos contraídos pela Vanke e suas unidades neste mês para o equivalente a mais de US$ 1 bilhão, de acordo com registros públicos, ocorre depois que a empresa disse aos investidores, no mês passado, que estava enfrentando pressões de liquidez de curto prazo que estava confiante de que poderia resolver.

Os analistas disseram que os empréstimos podem dar à empresa um impulso de curto prazo até que os consumidores retornem em massa ao mercado imobiliário do país. “Isso ajudará a aliviar a preocupação do mercado em relação ao fluxo de caixa da Vanke”, disse Jeff Zhang, analista da Morningstar.

A Vanke, da qual uma operadora de metrô estatal detém cerca de um terço das ações, é um dos “top picks” do setor de imóveis para muitos analistas, em meio a sinais crescentes de que Pequim está se movimentando para ajudar a resgatar um setor em dificuldades. Fonte: Dow Jones Newswires.