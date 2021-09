China vai manter política monetária normal tanto quanto possível, diz presidente do BC

PEQUIM (Reuters) – O presidente do banco central da China, Yi Gang, afirmou que o país permanecerá com o cenário de política monetária por quanto tempo for possível, e que a curva de rendimentos também pode manter a inclinação normal e para cima.

“A China vai prolongar o tempo em que implementa a política monetária normal tanto quanto possível”, disse Yi em um artigo publicado no site do Banco do Povo da China nesta terça-feira.

A taxa potencial de crescimento econômico da China ainda deve permanecer na faixa de 5% a 6%, disse ele.

A China manteve sua taxa de empréstimo referencial para empresas e famílias pelo 17º mês seguido em setembro, de acordo com as expectativas do mercado.

Alguns analistas esperam outro corte no volume de dinheiro que os bancos precisam manter como reserva ainda neste ano, depois de redução em julho, embora declarações de autoridades neste mês tenham esfriado as expectativas de um afrouxamento iminente.

(Reportagem de Gabriel Crossley)

