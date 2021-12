China vai estabilizar produção de grãos e impulsionar cultivo de oleaginosas, diz ministro

PEQUIM (Reuters) – A China vai estabilizar a produção de milho e expandir os cultivos de soja no início do novo ano para garantir a segurança alimentar, disse o ministro da Agricultura nesta segunda-feira, citado pelo Diário do Povo do Partido Comunista.

“Proteger o fornecimento de grãos e produtos agrícolas importantes e secundários é sempre nossa principal tarefa e prioridade”, disse o ministro da Agricultura e Assuntos Rurais, Tang Renjian, em uma entrevista ao jornal.

“Os departamentos de agricultura e assuntos rurais devem dedicar todos os esforços à produção de grãos, com a atitude de uma luta desesperada, e com força e extraordinária”, acrescentou.

Os comentários têm como pano de fundo as persistentes preocupações com a segurança alimentar no país mais populoso do mundo, à medida que a pandemia da Covid-19 continua a perturbar as cadeias de abastecimento de grãos e a logística global.

A produção de soja da China caiu drasticamente este ano em relação ao ano anterior, enquanto o cultivo de milho aumentou à medida que os agricultores buscavam aproveitar melhor a lucratividade com o cereal.

Tang pediu que as terras abandonadas sejam cultivadas enquanto maximiza o potencial de consórcio para garantir uma área plantada de grãos estável até 2022, de acordo com o Diário do Povo.

As mensagens do ministro seguiram a conferência anual de trabalho rural de dois dias realizada no fim de semana, onde as principais autoridades chinesas divulgaram diretrizes semelhantes sobre a produção de grãos e a expansão das plantações de sementes oleaginosas, de acordo com reportes da mídia estatal.

(Reportagem de Hallie Gu e Emily Chow)

