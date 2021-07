China vai aumentar capacidade de armazenagem de grãos em 10,85 mi t

PEQUIM (Reuters) – A China vai adicionar 10,85 milhões de toneladas em capacidade de armazenamento ao seu já enorme programa de estocagem de grãos, noticiou a imprensa oficial do país no domingo.

A Sinograin, estatal que comanda os estoques de grãos do país, dará início neste ano à construção de 120 projetos de instalações de armazenamento em 18 províncias, disse o huanqiu.com, website do Global Times, controlado pelo Partido Comunista Chinês.

A medida ocorre após Pequim ter reforçado seu foco na segurança alimentar, com a promessa de realizar planos de médio e longo prazos para aumentar as ofertas de grãos à maior população do mundo.

A China já possui mais de 650 milhões de toneladas em capacidade de armazenamento de grãos, segundo noticiado pela mídia estatal em abril.

Os novos projetos farão parte de esforços conduzidos pela Sinograin durante o 14º plano quinquenal chinês, para “continuar melhorando a capacidade de servir e garantir as instalações de infraestrutura de segurança em grãos do país”, segundo a matéria.

O volume total das reservas de grãos da China não é divulgado publicamente, e informações sobre o assunto costumam ser difíceis de ser obtidas.

(Reportagem de Hallie Gu e Shivani Singh)

