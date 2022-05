China vai adotar mais medidas de apoio para estabilizar os empregos, diz gabinete

PEQUIM (Reuters) – A China implementará mais medidas de apoio para ajudar as pequenas empresas e estabilizar o emprego, disse o gabinete do país segundo a TV estatal nesta quinta-feira





A economia da China desacelerou com força no segundo trimestre deste ano, com as autoridades locais correndo para impedir a propagação de casos de Covid-19, o que levou a um lockdown total ou parcial em dezenas de cidades chinesas, incluindo o centro comercial de Xangai.

A taxa oficial de desemprego atingiu 5,8% em março, uma máxima em quase dois anos.

Embora reconheça que as empresas estão enfrentando mais dificuldades, o governo dará continuidade aos cortes tributários planejados e garantirá que os abatimentos de créditos o Imposto de Valor Agregado serão devolvidos às empresas qualificadas até o final de junho, de acordo com uma reunião do Conselho de Estado presidida pelo primeiro-ministro Li Keqiang.

(Reportagem de Stella Qiu e Ryan Woo)