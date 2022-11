China usará ferramentas de política monetária no momento apropriado, diz gabinete segundo CCTV

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 23/11/2022 - 8:41 Compartilhe

PEQUIM (Reuters) – A China utilizará ferramentas de política monetária como o corte na taxa de compulsório de forma oportuna e apropriada, a fim de manter uma liquidez razoável, disse a mídia estatal CCTV nesta quarta-feira citando uma reunião do gabinete.

A atividade econômica no quarto trimestre é crucial para o crescimento do ano inteiro, e a China se esforçará para alcançar resultados relativamente bons, de acordo com a reunião do Conselho de Estado presidida pelo primeiro-ministro, Li Keqiang.

