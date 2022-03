China teria pedido à Rússia para adiar invasão da Ucrânia até depois das Olimpíadas

Autoridades chinesas teriam pedido à Rússia que não invadisse a Ucrânia antes do final dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. As informações são do New York Times.

A solicitação mostraria que a China tinha algum nível de conhecimento sobre os planos da Rússia antes que Vladimir Putin lançasse oficialmente a operação.

A publicação afirmou que a troca entre as autoridades foi coletada por um serviço de inteligência considerado confiável pelas pessoas que a analisaram.

Putin e o líder chinês Xi Jinping se encontraram no início das Olimpíadas em 4 de fevereiro e declararam uma parceria “sem limites”.

Os jogos olímpicos de inverno encerraram no dia 20 de fevereiro, enquanto os ataques começaram no dia 24. Contudo, o prazo foi inferior ao pedido COI. A organização, que é responsável pela organização dos Jogos, pede que haja cessar-fogo até, pelo menos, uma semana depois do encerramento. Isso porque o objetivo do evento é “pregar a paz entre as nações”. A atitude gerou vários boicotes esportivos por parte entidades internacionais

Com informações da Reuters e New York Times

