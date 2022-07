China tem superávit comercial de US$ 97,94 bilhões em junho, superando previsão

As exportações da China cresceram mais do que o esperado em junho, com Pequim afrouxando as restrições pela covid-19 para apoiar o crescimento econômico, mostraram dados oficiais nesta quarta-feira, 13. A Administração Geral de Alfândegas apontou que o superávit comercial do país ficou em US$ 97,94 bilhões em junho, ante US$ 78,8 bilhões em maio. Os economistas consultados previam um superávit de US$ 76,9 bilhões.

Os embarques de saída aumentaram 17,9% em relação ao ano anterior no mês passado, acima da expansão de 16,9% de maio. O resultado superou a previsão mediana de aumento de 12% feita por economistas em pesquisa do The Wall Street Journal. As importações subiram 1% em relação ao ano anterior em junho, abaixo do aumento de 4,1% registrado em maio e do crescimento de 3,6% esperado pelos economistas na pesquisa do The Wall Street Journal. Fonte: Dow Jones Newswires.