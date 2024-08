China sugere resposta às tarifas planejadas da União Europeia sobre veículos elétricos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/08/2024 - 7:54 Para compartilhar:

O Ministério do Comércio da China anunciou nesta sexta-feira, 23, que se reuniu com representantes de órgãos relevantes da indústria automobilística, institutos de pesquisa e fabricantes de automóveis para buscar suas opiniões sobre o aumento de tarifas sobre importações de carros proposto pela União Europeia (UE).

A reunião sugere que a China fornecerá uma resposta após a afirmação da UE de um plano para impor altas tarifas sobre veículos elétricos chineses com base em uma investigação sobre subsídios locais para o setor. O encontro com líderes do setor também ocorre dois dias após Pequim abrir uma investigação contra subsídios sobre produtos lácteos importados da UE. Fonte: Dow Jones Newswires.