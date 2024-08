China solicita consulta de disputa com UE à OMC sobre tarifas a veículos elétricos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/08/2024 - 14:11 Para compartilhar:

A China solicitou uma consulta de disputa com a União Europeia à Organização Mundial do Comércio (OMC) para tratar das tarifas adicionais impostas pelo bloco econômico a veículos elétricos chineses. Segundo a China, as tarifas são inconsistentes com as regras da OMC.

A solicitação de consultas inicia formalmente uma disputa na OMC. As consultas dão às partes uma oportunidade de discutir o assunto e encontrar uma solução satisfatória sem prosseguir com o litígio. Após 60 dias, se as consultas não resolverem a disputa, o reclamante pode solicitar a adjudicação por um painel.

No início de julho, a Comissão Europeia impôs tarifas adicionais de até 37,6% a fabricantes de veículos elétricos da China, após investigação concluir que subsídios concedidos pelo governo chinês prejudicam montadoras da UE de forma injusta.