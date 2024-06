China se torna 1º país a coletar amostras do lado oculto da Lua

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/06/2024 - 11:01 Para compartilhar:

PEQUIM, 25 JUN (ANSA) – A cápsula da sonda chinesa Chang’e-6 pousou na Terra nesta terça-feira (25) com as primeiras amostras de rochas provenientes do lado oculto da Lua.

O veículo aterrissou na região da Mongólia Interior, no norte da China, que dá mais um passo bem-sucedido em seu ambicioso programa espacial.

“Trata-se de mais um resultado fundamental nos esforços do país para se tornar uma potência espacial, científica e tecnológica”, disse o presidente Xi Jinping.

As amostras foram tiradas no início de junho de uma enorme cratera perto do Polo Sul lunar, transformando a China no terceiro país do mundo a coletar exemplares de rochas no satélite natural da Terra, juntando-se a Estados Unidos e União Soviética.

O gigante asiático, no entanto, é o primeiro a trazer para o nosso planeta amostras do lado oculto da Lua, face do satélite que não é possível enxergar a partir da Terra.

A cápsula com as rochas será transportada de avião até Pequim, onde será aberta para análise das amostras. O objetivo da China é fazer uma missão tripulada à Lua até 2030. (ANSA).