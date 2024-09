China se prepara para chegada de tufão Bebinca

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/09/2024 - 9:03 Para compartilhar:

As autoridades chinesas esperam fortes chuvas neste domingo (15) à medida que o tufão Bebinca se aproxima da densamente povoada costa leste do país.

Em antecipação ao tufão, que segundo o Ministério de Gestão de Desastres deverá tocar o solo entre a noite de domingo e a manhã de segunda-feira, os dois principais aeroportos de Xangai, capital econômica do país, cancelaram todos os seus voos.

De acordo com o ministério, Bebinca pode causar chuvas muito fortes ou mesmo “torrenciais”.

A chegada do tufão coincide com o Festival do Meio Outono, período festivo no país em que estão previstas 74 milhões de viagens de trem, segundo a agência Xinhua.

O Ministério de Recursos Hídricos lançou um protocolo de emergência de nível quatro (o mais baixo) para riscos de inundação em Xangai e nas províncias de Jiangsu, Zhejiang e Anhui, informou a Xinhua.

Nos dois principais aeroportos de Xangai, “a partir das 20h00 [09h00 em Brasília], todos os voos serão cancelados”, informou o canal oficial CCTV.

O tufão já passou pela ilha japonesa de Amami na madrugada de domingo, com ventos sustentados de até 198 quilômetros por hora, segundo a Agência Meteorológica do Japão, que reportou o “risco de deslizamentos de terra devido às fortes chuvas”.

Nas Filipinas, seis pessoas morreram devido à queda de árvores causada pelo tufão, segundo autoridades. Bebinca atingiu o centro e o sul do país na sexta-feira com ventos e inundações.

Espera-se que o fenômeno natural enfraqueça e se transforme em uma tempestade tropical com chuvas e tempestades em algumas áreas do sul do Japão, afirmou a agência meteorológica japonesa.

