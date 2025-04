China se opõe ‘firmemente’ a tarifaço de Trump

PEQUIM, 3 ABR (ANSA) – O governo da China afirmou nesta quinta-feira (3) que se opõe “firmemente” ao tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e prometeu “contramedidas para proteger os seus direitos e interesses”.

“As tarifas não estão de acordo com as normas do comércio internacional e prejudicam gravemente os direitos legítimos e os interesses das partes envolvidas”, diz uma nota do Ministério do Comércio de Pequim.

A China, segunda maior economia do mundo, foi punida com uma tarifa de 34% contra suas exportações para os EUA e pediu que a Casa Branca cancele a medida “imediatamente” para “resolver as divergências com parceiros comerciais por meio de um diálogo paritário”. (ANSA).