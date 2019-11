China se opõe a convite para opositor visitar Itália

PEQUIM, 11 NOV (ANSA) – A China reagiu nesta segunda-feira (11) a um convite ao ativista pró-democracia Joshua Wong, líder da Revolução dos Guarda-Chuvas de 2014, para participar de um evento na Itália no fim do mês. “Nós nos opomos à tentativa de fornecer plataformas ou de criar condições para as atividades separatistas de Hong Kong. Essa pessoa convidada pela Itália é um ativista pela independência de Hong Kong”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Geng Shuang.

Joshua Wong foi convidado pela Fundação Feltrinelli para um evento em Milão no dia 27 de novembro. De acordo com fontes italianas, o ativista depois seguiria para Roma, onde se encontraria com políticos de vários partidos. O ativista já esteve na Alemanha e nos Estados Unidos. A província de Hong Kong enfrenta nesta segunda-feira (11) mais um dia de protestos violentos, com um manifestante sendo queimado e outros dois gravemente feridos pela polícia local. De acordo com a imprensa de Hong Kong, jovens manifestantes atearam fogo a um homem de meia idade na localidade de Ma On Shan. A vítima, que é pró-Pequim, que teve 28% do corpo queimado, tinha acusado os jovens de serem “britânicos”, e não “chineses”. Já em Sai Wan Ho, ao menos duas pessoas foram feridas com disparos de arma de fogo feitos por policiais de Hong Kong. Um dos atingidos, um jovem de 24 anos, está em estado grave e precisou passar por uma cirurgia de emergência. (ANSA)