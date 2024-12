China reporta seu outono mais quente

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/12/2024 - 8:35 Para compartilhar:

A China viveu este ano seu outuno mais quente desde que começou a fazer registros em 1961, informou o Centro Nacional do Clima nesta quarta-feira (4).

“Durante a temporada de outono deste ano (1º de setembro a 30 de novembro), a temperatura média nacional foi de 11,8 graus centígrados, 1,5 graus acima da média anual e o mais alto desde 1961, anunciou o centro na rede social chinesa Wechat.

A maioria das regiões registraram temperaturas 1 ou 2 graus acima da média, enquanto partes do centro, leste, sudoeste e nordeste do país tiveram temperaturas médias de 2 a 4 graus superiores durante o outono comparado com anos prévios, acrescentou o centro.

A temperatura média foi a mais elevada já registrada em 16 províncias e regiões, incluindo Liaoning, Tianjin e Chongqing.

A China registrou este ano o agosto mais quente em mais de seis décadas, depois de suportar um verão de clima extremo, com ondas de calor em grande parte do norte e oeste, disse em setembro o centro meteorológico.

A China é o maior emissor mundial de gases causadores do efeito estufa que, segundo os cientistas, provocam a mudança climática e fazem com que os fenômenos climáticos extremos sejam mais frequentes.

Pequim prometeu que suas emissões de dióxido de carbono alcançarão o nível máximo até 2030 e cairão para líquido até 2060.

