China rejeita chips de inteligência artificial de baixa potência da Nvidia

Depois que as regulamentações dos Estados Unidos proibiram a Nvidia de vender seus chips de inteligência artificial de alto desempenho para a China em outubro, os engenheiros da empresa rapidamente projetaram uma nova linha para cumprir as regras mais rígidas. A empresa de tecnologia dos EUA pode ter encontrado alguma margem de manobra, mas enfrenta um problema maior: as empresas chinesas de nuvem – alguns dos maiores clientes da Nvidia em todo o mundo – não estão tão interessadas em comprar seus chips de IA de menor potência.

O Alibaba Group e a Tencent indicaram à Nvidia que encomendariam muito menos chips este ano do que planejaram originalmente comprar quando ofereciam seus produtos agora proibidos, disseram fontes. No curto prazo, a degradação dos seus processadores por parte da Nvidia está diminuindo a diferença de desempenho em relação às alternativas locais, tornando os chips fabricados na China cada vez mais atraentes para os compradores.

Alibaba e Tencent estão transferindo alguns pedidos de semicondutores avançados para empresas locais, como a Huawei Technologies, e confiando mais em chips que podem desenvolver internamente, disseram as fontes. O mesmo acontece com os outros dois principais compradores da China – o pioneiro da IA, Baidu, e o proprietário do TikTok, ByteDance.

No longo prazo, os compradores chineses estão incertos sobre a capacidade da Nvidia de continuar a fornecê-los, já que os reguladores dos EUA se comprometeram a revisar regularmente os controles de exportação de chips e podem restringir ainda mais os limites de desempenho, segundo as fontes. As empresas tecnológicas estão modificando as suas estratégias empresariais para se prepararem para um futuro com menos acesso aos produtos da Nvidia e para evitar o processo dispendioso de ajustar constantemente a sua tecnologia para se adaptarem aos novos chips. Fonte: Dow Jones Newswires.

