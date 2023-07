China: reguladores multam Ant Group em quase US$ 1 bilhão por violação de leis

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/07/2023 - 16:37 Compartilhe

O Ant Group foi multado em quase US$ 1 bilhão pelos reguladores financeiros da China, acusado de violar leis e regulamentos ao conduzir atividades bancárias e de seguros e ao se envolver em negócios de pagamento e liquidação nos últimos anos.

As agências disseram que também havia problemas com a governança corporativa da empresa, com as proteções aos investidores e com o cumprimento das obrigações para prevenir a lavagem de dinheiro. Algumas das atividades do Ant Group, associado ao bilionário Jack Ma, também desrespeitavam os regulamentos para vendas de fundos mútuos, acrescentaram os reguladores.

A Ant e suas subsidiárias foram multadas em um total de 7,123 bilhões de yuans (US$ 982 milhões), uma quantia que os reguladores disseram incluir o confisco de renda ilegal, de acordo com declarações divulgadas pelo regulador de valores mobiliários da China e pelo Banco do Povo da China (PBoC) nesta sexta-feira.

A empresa proprietária da plataforma de pagamento digital Alipay está passando por uma grande reestruturação desde que Pequim rejeitou suas ofertas públicas iniciais (IPOs, na sigla em inglês) de em Hong Kong e Xangai no final de 2020. A empresa fez mudanças em seus negócios e governança, e está em processo de se tornar uma holding financeira para estar totalmente alinhada com os regulamentos financeiros do país.

Em meio à notícia, as American Depositary Receipts (ADRs) da Alibaba saltavam mais de 8% na Bolsa de Nova York, por volta das 16h15 (de Brasília). O Ant Group detém de participação relevante na companhia e a avaliação é de que as multas sinalizam o fim do cerco do governo chinês contra o grupo.

Fonte: Dow Jones Newswires.

