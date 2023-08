China registra queda mais expressiva das exportações desde 2020

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/08/2023 - 7:53 Compartilhe

A China registrou em julho a queda mais expressiva das exportações desde o início de 2020, segundo os dados oficiais publicados nesta terça-feira, o que demonstra os problemas da segunda maior economia mundial como a demanda global reduzida.

As vendas de produtos chineses ao exterior caíram 14,5% em julho na comparação com o mesmo mês do ano passado, o que representa o terceiro mês consecutivo de contração, segundo a Autoridade Alfandegária.

Esta é a queda mais expressiva desde janeiro-fevereiro de 2020, quando as exportações registraram contração de 17,2%, em um momento da paralisação da economia chinesa no início da pandemia de covid-19.

Sem considerar uma breve recuperação em março e abril, as exportações da China estão em declínio constante desde outubro de 2022.

A ameaça de recessão na Europa e Estados Unidos, aliada à inflação elevada, afeta a demanda internacional pelos produtos chineses.

