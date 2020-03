China registra menor número diário de novos casos de coronavírus

A China registrou nesta segunda-feira o menor número diário de novos casos de coronavírus desde que o país asiático começou a divulgar dados oficiais do surto, em 20 de janeiro, segundo contagem da Associated Press. Em comunicado, a Comissão Nacional de Saúde da China informou o registro de 19 novos casos e 17 novas mortes em decorrência do coronavírus na segunda-feira. Com isso, o total de pessoas infectadas pela doença na China continental chegou a 80.754 e o número de óbitos subiu para 3.136.