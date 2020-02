China registra mais 29 mortes por coronavírus, menor balanço desde janeiro

As autoridades de saúde da China divulgaram nesta quinta-feira (noite de quarta no Brasil) mais 29 mortes provocadas pelo novo coronavírus, o menor número diário de falecimentos registrados desde janeiro, e um pequeno aumento na quantidade geral de contágios.

De acordo com o balanço da Comissão Nacional de Saúde, foram registrados 433 novos diagnósticos positivos, sendo 409 na província de Hubei, epicentro da epidemia.

Na China continental (que exclui Hong Kong e Macau), o número total de falecimentos é de 2.744, enquanto a quantidade de casos diagnosticados até o momento está em torno de 78.500.

Embora a província de Hubei permaneça praticamente em quarentena, cidades importantes no resto do país parecem lentamente retornar ao normal.

Em Pequim, no entanto, a exigência de uma quarentena de 14 dias em casa ainda está em vigor para as pessoas que viajaram para o interior do país e retornaram à capital.