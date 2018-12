China reduzirá tarifas de importação para mais de 700 produtos no começo de 2019

Pequim, 26 – A China anunciou na segunda-feira, 24, que vai reduzir tarifas de exportação e importação para mais produtos a partir de 1º de janeiro de 2019. De acordo com o Ministério das Finanças, as tarifas de importação serão reduzidas para mais de 700 produtos, incluindo motores para aeronaves, urânio e robôs usados na indústria automobilística. As tarifas de importação para vários tipos de farelo e matérias-primas usadas em medicamentos serão reduzidas para zero.

O ministério disse também que não vai impor tarifas de exportação sobre 94 produtos, incluindo fertilizantes, minério de ferro e alcatrão de carvão.

Pequim disse também que vai aplicar tarifas menores sobre produtos de 23 países com os quais tinha acordos bilaterais. Esses países incluem Nova Zelândia, Austrália, Coreia do Sul, Suíça e Islândia. As tarifas sobre produtos de Macau e Hong Kong serão reduzidas para zero.

A China já reduziu suas tarifas de importação e exportação várias vezes neste ano para impulsionar o consumo doméstico e contrabalançar o impacto da disputa comercial com os Estados Unidos. Fonte: Dow Jones Newswires.