China reduz taxa de compulsório de bancos

PEQUIM (Reuters) – O banco central da China informou nesta sexta-feira o corte do volume de dinheiro que os bancos precisam manter como reserva pela segunda vez neste ano, liberando cerca de 500 bilhões de iuanes (68,9 bilhões de dólares) em liquidez de longo prazo.

O Banco do Povo da China afirmou que vai cortar a taxa de compulsório para bancos em 0,25 ponto percentual, entrando em vigor a partir de 5 de dezembro.

O movimento se dá após outro corte de 0,25 para todos os bancos em abril.

A segunda maior economia desacelerou em outubro e um recente salto nos casos de Covid-19 aprofundou as preocupações com seu crescimento no último trimestre de 2022.

