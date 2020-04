China reduz juro de crédito de médio prazo direcionado, de 3,15% a 2,95%

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) decidiu nesta sexta-feira reduzir a taxa de juros da sua linha de crédito de médio prazo direcionada, de 3,15% para 2,95%. Trata-se do primeiro corte desde que o instrumento foi criado, no fim de 2018.

O PBoC também injetou 56,1 bilhões de yuans (US$ 7,9 bilhões) em liquidez no sistema financeiro por meio dessa linha, que tem o objetivo de estimular o repasse de empréstimos bancários a pequenas empresas. A injeção cobriu parcialmente 267,4 bilhões de yuans em crédito que venceu hoje. Fonte: Dow Jones Newswires.