China receberá 1º edição do Mundial de clubes com 24 equipes

PEQUIM, 24 OUT (ANSA) – A Fifa anunciou nesta quinta-feira (24) que a China receberá entre junho e julho de 2021 a primeira edição do Mundial de Clubes com 24 equipes.

A decisão foi confirmada em uma reunião do conselho da entidade em Xangai, na China. De acordo com o novo formato, o torneio será disputado de quatro em quatro anos e substituirá no calendário a Copa das Confederações.

“É uma decisão histórica para o futebol, porque o conselho da FIFA decidiu hoje, por unanimidade, nomear a China como sede da nova Copa do Mundo da FIFA. O novo [Mundial] será uma competição que toda pessoa que ama futebol está ansiosa por ver. É a primeira Copa do Mundo real e verdadeira onde os melhores clubes competirão. Ela contará com 24 equipes e será realizada entre junho e julho de 2021”, disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

A forma de classificação para o torneio ainda será decidida pela Fifa, mas é previsto que o campeonato seja disputado por oito equipes da Uefa e seis da Conmebol, já as outras 10 vagas restantes serão divididas entre Concacaf (três), África (três), Ásia (três) e Oceania (um).

As edições de 2019 e 2020 do Mundial de Clubes continuarão sendo disputados no antigo formato, com seis equipes representando seus respectivos continentes. O Catar irá receber as competições.

Na oportunidade, a Fifa anunciou que o investimento no futebol feminino aumentará para US$ 1 bilhão nos próximos quatro anos. A entidade também revelou que a Indonésia sediará a Copa do Mundo sub-20, em 2021.(ANSA)