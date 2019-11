China rebate rumores e diz que negociações comerciais com EUA continuam

O Ministério do Comércio da China informou nesta quinta-feira que Pequim está trabalhando para resolver sua disputa comercial com os Estados Unidos, tratando como “rumores” não confiáveis recente especulação sobre problemas nas conversas bilaterais.

Porta-voz do ministério, Gao Feng disse que não pode revelar novas informações, mas garantiu que a China está comprometida a trabalhar no sentido de fechar um acordo comercial com Washington. Gao comentou ainda que um acordo “atende aos interesses de todos”.

Ontem, surgiram relatos de que EUA e China talvez não consigam fechar um acordo antes do fim do ano, o que poderia gerar uma nova rodada de tarifas punitivas entre os dois países. Fonte: Associated Press.