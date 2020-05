China promete medidas direcionadas para ajudar empresas em meio à pandemia

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) vai lançar mais medidas direcionadas para garantir apoio financeiro a empresas atingidas pela pandemia do novo coronavírus, segundo o presidente da instituição, Yi Gang.

As medidas incluem ampliar prazos para pequenas empresas pagar empréstimos, reforçar garantias do governo para pequenos negócios e ajudar companhias do segmento a fazer mais emissões de bônus, afirmou Yi em entrevista à mídia estatal, divulgada pelo PBoC nesta terça-feira.

Ao ser perguntado sobre os esforços de alívio financeiro da China em relação aos de outras grandes economias, Yi disse que, desde fevereiro, Pequim implementou políticas de ajuda no valor de 4,9 trilhões de yuans (US$ 686,6 bilhões), ao injetar recursos adicionais no sistema financeiro e encorajar bancos a conceder empréstimos mais baratos.

Segundo Yi, os bancos chineses já refinanciaram mais de 1,2 trilhão de yuans em empréstimos de pequenas empresas. Fonte: Dow Jones Newswires.