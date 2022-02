China promete manter mercado imobiliário estável

PEQUIM (Reuters) – O ministro de moradias da China prometeu nesta quinta-feira manter o mercado imobiliário estável este ano e garantir que a demanda genuína por casas seja atendida, depois de uma série de regulações com o objetivo de conter a dívida no setor, o que irritou compradores e provocou uma desaceleração no ramo.

Os preços de moradias caíram e o início de novas construções recuou depois de reguladores terem intensificado sua campanha de desalavancagem contra o setor imobiliário, provocando calotes em algumas empresas altamente endividadas e ameaçando a entrega de novos projetos residenciais.

Desde então as autoridades adotaram uma série de medidas para ampliar as vendas e melhorar o sentimento.

“A demanda genuína da China por moradias é relativamente forte”, uma vez que mais de 11 milhões de pessoas são empregadas em áreas urbanas a cada ano, disse Wang Menghui, chefe do Ministério de Moradias e Desenvolvimento Urbano-Rural, em entrevista à imprensa.

(Reportagem de Stella Qiu e Ryan Woo)

