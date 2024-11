China pede que República Tcheca ajude nas negociações com a UE sobre veículos elétricos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/11/2024 - 9:29 Para compartilhar:

A China afirmou, em comunicado, que a República Tcheca é um importante produtor de automóvel na Europa. O gigante asiático diz esperar que o país desempenhe um “papel ativo” para que o lado europeu demonstre “vontade política e sinceridade” nas negociações da União Europeia com a China a respeito de veículos elétricos.

O movimento ocorre dias após a Comissão Europeia dizer que concluiu sua investigação antissubsídios, impondo direitos compensatórios definitivos sobre as importações de veículos elétricos a bateria da China por um período de cinco anos.

“A China não concorda nem aceita a decisão”, afirmou a segunda maior economia do mundo, em comunicado que trata da 12ª reunião do Comitê Misto Econômico China-Tcheca, realizada em Pequim neste fim de semana.

Segundo o comunicado, a China se diz disposta a reforçar a cooperação com a República Tcheca nas frentes de comércio, investimento, logística e transporte, novas energias, turismo e outros campos, e expandir a importação de produtos de alta tecnologia, equipamentos e mercadorias especiais da República Tcheca.

O comunicado chinês diz ainda que autoridades da República Tcheca afirmaram durante o encontro que o país “defende o livre comércio e se opõe ao protecionismo”. A República Checa – que tem a China como segundo maior parceiro comercial mundial – também teria dito que atribui grande importância ao desenvolvimento da cooperação econômica e comercial com a China e está disposta a cooperar com a segunda maior economia do mundo em novos veículos energéticos.