China pede que EUA pague suas dívidas com a ONU

A China pediu aos membros da ONU nesta sexta-feira que “cumpram totalmente suas obrigações financeiras” com a organização, de acordo com um comunicado de sua missão à agência, onde destaca uma dívida de mais de US$ 2 bilhões dos Estados Unidos.

“Em 14 de maio, as contribuições em dívida para o orçamento regular da ONU e ao orçamento para missões de manutenção da paz representam US$ 1,63 bilhão e US$ 2,14 bilhões, respectivamente”, aponta o documento, que é baseado em um relatório recente da secretaria da ONU e uma reunião nesta quinta-feira.

Levando em conta itens não pagos de vários anos anteriores, “os Estados Unidos são o principal devedor”, com US$ 1,16 bilhões pendentes para o orçamento operacional e US$ 1,33 bilhões para financiar operações de paz, segundo o comunicado.

Da mesma forma, os Estados Unidos são o principal contribuinte da ONU, responsável por 22% do orçamento operacional anual, que equivale a quase US$ 3 bilhões, e 25% do orçamento anual das forças de manutenção da paz, que custam cerca de US$ 6 bilhões por ano.

Em teoria, os Estados Unidos deveriam pagar 27,89% do orçamento de paz, mas, por decisão do Congresso que o governo Donald Trump aplica desde 2017, o país apenas contribui com 25%, acumulando a cada ano uma dívida equivalente a cerca de 200 milhões de dólares.

Além disso, o ano fiscal aplicado nos Estados Unidos, de outubro a outubro, faz com que a dívida desse país apareça em determinadas épocas do ano do que realmente é.

A missão diplomática americana na ONU considerou que a China estava tentando “desviar a atenção de sua (…) má administração da crise COVID-19”.

“Os Estados Unidos fizeram recentemente um pagamento de 726 milhões dólares por sua contribuição às operações de paz” e, como sempre, pagarão a maior parte até o final do ano, acrescentou um porta-voz da missão.

Quanto aos pagamentos em atraso dos americanos para operações de paz, eles são “888 milhões de dólares”, dos quais “dois terços” provêm da diferença entre as porcentagens de 27,89% e 25% desde 2017, informou a missão americana.

O pagamento das contribuições dos países membros para as missões de paz tem um impacto direto nos reembolsos que a ONU faz aos quinze países que contribuem com suas tropas para as missões Capacetes Azuis em todo o mundo.