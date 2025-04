China pede aos EUA que ‘eliminem completamente’ as tarifas recíprocas

A China pediu aos Estados Unidos, neste domingo (13), que “eliminem completamente” suas tarifas recíprocas, depois que Washington anunciou uma isenção para celulares, computadores e outros produtos eletrônicos.

“Instamos os Estados Unidos (…) a tomarem medidas importantes para corrigir seus erros, eliminar completamente a prática errônea de tarifas recíprocas e voltar ao caminho certo do respeito mútuo”, disse um porta-voz do Ministério do Comércio em um comunicado.

Na sexta-feira, o Serviço de Alfândega dos EUA anunciou que smartphones, laptops, chips de memória e outros produtos seriam excluídos das tarifas globais implementadas pelo presidente Donald Trump há uma semana.

O Ministério do Comércio da China disse que o anúncio foi um “pequeno passo” e que a China estava “avaliando o impacto” da decisão.

As isenções beneficiarão empresas de tecnologia dos EUA, como Nvidia e Dell, assim como a Apple, que fabrica iPhones e outros produtos de ponta na China.

A maioria dos produtos chineses ainda enfrenta uma tarifa geral de 145% para entrar nos Estados Unidos.

