China pede “alta vigilância” sobre expansão da Otan na Ásia

PEQUIM (Reuters) – A China disse nesta quinta-feira que é necessária “alta vigilância” diante da “expansão para o leste” da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), após uma reportagem de que a aliança planeja abrir um escritório no Japão para facilitar as consultas com aliados na região.

A Otan planeja abrir seu primeiro escritório asiático no Japão para facilitar o diálogo com parceiros de segurança como Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia, tendo em mente os desafios geopolíticos da China e da Rússia, informou o Nikkei Ásia na quarta-feira, citando autoridades japonesas e da aliança militar.

Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, disse que a Ásia é uma “terra promissora para cooperação e desenvolvimento e não deve ser uma arena de batalha para a geopolítica”.

“A expansão contínua da Otan para o leste na Ásia-Pacífico, a interferência nos assuntos regionais, as tentativas de destruir a paz e a estabilidade regionais e a pressão para o confronto do bloco exigem alta vigilância dos países da região”, disse Mao em coletiva de imprensa.

O Nikkei Ásia disse que o escritório proposto deve abrir no ano que vem em Tóquio.

Questionada sobre a reportagem do Nikkei Ásia, a porta-voz da Otan, Oana Lungescu, disse que a aliança não entrará em detalhes sobre as deliberações dos aliados.

“A Otan tem escritórios e acordos de ligação com várias organizações internacionais e países parceiros, e os aliados avaliam regularmente esses acordos para garantir que atendam melhor às necessidades da Otan e de nossos parceiros”, disse ela.

(Por Yew Lun Tian)

