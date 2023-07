China: PBoC mantém juros e sugere que taxas principais ficarão inalteradas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/07/2023 - 9:36 Compartilhe

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) deixou algumas de suas taxas de juros inalteradas nesta segunda-feira, 17, sugerindo que manterá congeladas suas principais taxas de referência nos próximos dias.

O PBoC manteve a taxa de linha de crédito de médio prazo, de um ano, em 2,65%, ao injetar 103 bilhões de yuans (US$ 14,42 bilhões) em liquidez no mercado financeiro. Também deixou intocada a taxa de 1,90% do acordo de recompra reversa de sete dias, em uma injeção de 33 bilhões de yuans.

A decisão indica que o PBoC provavelmente manterá suas taxas para empréstimos de 1 e 5 anos – conhecidas como LPRs – nos atuais níveis neste mês. O anúncio sobre as LPRs está previsto para o próximo dia 20.

No mês passado, o PBoC reduziu todas as suas taxas de juros, inclusive as principais, em 10 pontos-base, após sinais de desaceleração econômica.

A manutenção das taxas hoje veio apesar de dados do Produto Interno Bruto (PIB) da China virem mais fracos do que o esperado no segundo trimestre.

