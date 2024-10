China: PBoC lança mecanismo de swap para impulsionar o mercado de ações

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/10/2024 - 7:26 Para compartilhar:

O Banco do Povo da China (PBoC) lançou nesta quinta-feira, 10, um mecanismo de swap de 500 bilhões de yuans (US$ 70,6 bilhões) para permitir que empresas de valores mobiliários, fundos e seguros obtenham ativos líquidos para suas compras de ações.

O estabelecimento do mecanismo faz parte de um pacote de estímulos mais amplo introduzido no fim do mês passado pelo presidente do PBoC, Pan Gongsheng, para reavivar a economia do país. Em coletiva de imprensa detalhando o pacote, Pan disse que o mecanismo de swap “aumentaria significativamente a capacidade dessas instituições de levantar fundos e aumentar as participações em ações”.

O PBoC informou que corretores e seguradoras qualificados agora podem comprometer ativos como títulos, ETFs de ações e ações de empresas listadas no índice CSI 300 para obter ativos líquidos como títulos do Tesouro. O presidente do banco central chinês acrescentou ainda que poderá expandir o tamanho do mecanismo no futuro.

Ainda não está claro se a iniciativa ajudará a melhorar o sentimento do mercado, mas especialistas e a mídia estatal disseram recentemente que a nova ferramenta não expandirá a oferta de moeda. Fonte: Dow Jones Newswires.