China oferece apoio para acelerar o impulso global dos fabricantes de veículos elétricos

A China está incentivando seus fabricantes de veículos elétricos (EVs, na sigla em inglês) a expandir sua presença no exterior, incluindo a formação de parcerias com instituições de pesquisa estrangeiras e países para a criação de grupos industriais.

As empresas são incentivadas a estabelecer centros de pesquisa e desenvolvimento no exterior e a colaborar com empresas de transporte para integrar recursos de armazenamento e logística em mercados estrangeiros, disse o Ministério do Comércio da China, em um comunicado publicado nesta quarta-feira.

O ministério disse que otimizaria o apoio ao crédito incentivando os bancos a apoiar financeiramente as empresas da cadeia de suprimentos de veículos elétricos no país e no exterior.

Os bancos também serão incentivados a expandir a escala das liquidações internacionais em yuan.

As medidas fazem parte dos esforços de Pequim para fortalecer sua participação no mercado de veículos elétricos e do setor automobilístico, aumentando as exportações de seus veículos elétricos e híbridos.

A BYD da China, empresa apoiada por Warren Buffett, recentemente ultrapassou a Tesla e se tornou a maior fabricante de veículos elétricos do mundo em vendas, depois de vender quase cinco vezes mais de 242 mil unidades em 2023. A empresa está expandindo os showrooms na Europa, pois pretende aumentar as vendas na região este ano. Fonte: Dow Jones Newswires

