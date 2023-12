China nomeia novo ministro da Defesa

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/12/2023 - 12:44 Para compartilhar:

A China nomeou Dong Jun como seu novo ministro da Defesa, informou a agência de notícias estatal Xinhua nesta sexta-feira (29), citando uma decisão do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional, o Parlamento chinês.

O cargo estava vago desde a demissão sem explicação de seu antecessor, Li Shangfu, em outubro, após apenas sete meses no cargo. Sua última aparição pública remonta ao final de agosto.

O presidente da China, Xi Jinping, ratificou a decisão do Comitê Permanente do Parlamento chinês.

Dong Jun, cujos caracteres chineses podem ser traduzidos como “supervisor do exército”, ocupava o cargo de comandante da marinha desde agosto de 2021.

Ele também havia ocupado o cargo de vice-comandante do comando Sul do exército chinês, que geralmente se encarrega da defesa militar no disputado Mar da China Meridional.

Sua promoção e nomeação para um dos cargos mais relevantes do executivo são uma surpresa.

Os especialistas previam que o atual chefe do Estado-Maior, Liu Zhenli, de 59 anos, seria nomeado como o novo ministro da Defesa.

Zhenli foi entrevistado por chamada telefônica na semana passada por seu homólogo americano, o general Charles Q. Brun Jr, na primeira convocação deste tipo há mais de um ano entre dois altos cargos militares das duas potências.

A nomeação do novo ministro da Defesa acontece duas semanas antes das eleições presidenciais em Taiwan, um território autônomo que a China considera seu e que costuma provocar tensões geopolíticas.

As últimas semanas também foram marcadas por tensões entre China e Filipinas, após os confrontos mais intensos em anos entre navios dos dois países nas áreas de conflito marítimo.

