China multa gigantes de tecnologia por violação de leis antitruste

A China multou várias das maiores gigantes de tecnologia do país por violarem leis antitruste, ao falharem em comunicar determinadas aquisições e acordos de investimento de forma apropriada. O principal órgão regulador do mercado chinês disse nesta quarta-feira (5) que identificou violações da legislação em mais de uma dezena de transações envolvendo Tencent Holdings, Alibaba Group, JD.com e Bilibili. A multa imposta por cada irregularidade foi de 500 mil yuans (US$ 78.680), segundo o órgão. As punições vieram um dia após a China aprovar novas regulações para cibersegurança e uso de algoritmos pela indústria de tecnologia chinesa. Fonte: Dow Jones Newswires.

