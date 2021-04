China multa Alibaba em US$ 2,8 bilhões por práticas monopolísticas

As autoridades chinesas multaram o gigante do comércio online Alibaba em 18,2 bilhões de yuans (US$ 2,78 bilhões) por abuso de posição dominante, informou a imprensa oficial neste sábado (10).

A multa é resultado de uma investigação da Administração Estatal de Regulamentação do Mercado que começou em dezembro, informou a agência de notícias oficial chinesa Xinhua.

O Alibaba é acusada de exigir exclusividade dos comerciantes que queiram vender seus produtos na plataforma, impedindo-os de fazê-lo em outras plataformas comerciais rivais.

O valor da multa foi definido como resultado da decisão dos reguladores de infligir uma multa de 4% sobre as vendas de 2019, que totalizaram 455,7 bilhões de yuans (cerca de US$ 69,5 bilhões), de acordo com a Xinhua.

O Alibaba e outras grandes empresas nacionais de tecnologia estão enfrentando a pressão da crescente preocupação com sua influência na China, onde usuários altamente tecnológicos usam essas plataformas para se comunicar, fazer compras, pagar contas, reservar táxis, solicitar empréstimos e realizar uma infinidade de tarefas diárias.

O Alibaba, em particular, está sob escrutínio desde outubro passado, quando seu cofundador Jack Ma criticou os reguladores chineses por estarem vivendo no passado, depois que eles expressaram preocupação crescente com a investida do braço financeiro do Alibaba, Ant Group, em empréstimos, gestão de fortunas e seguros.

