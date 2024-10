China marca congresso nacional para 4 a 8 de novembro em meio a expectativa de estímulos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/10/2024 - 9:09 Para compartilhar:

O Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo da China (NPC, na sigla em inglês) anunciou nesta sexta-feira (25) que se reunirá de 4 a 8 de novembro, de acordo com a agência de notícias estatal chinesa Xinhua, gerando expectativas de que mais medidas de estímulo sejam anunciadas.

A Xinhua não fez menção a estímulos fiscais, mas informou que os legisladores revisarão diversos projetos de lei e relatórios de agências governamentais. Ainda não está claro se o Conselho de Estado enviará um pacote fiscal ao NPC para aprovação.

Recentemente, o ministro das Finanças chinês, Lan Fo’an, prometeu medidas mais ousadas para aliviar os encargos da dívida dos governos locais, apoiar o mercado imobiliário em dificuldades e recapitalizar grandes bancos. Fonte: Dow Jones Newswires.