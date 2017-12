China manterá política monetária “prudente e neutra” em 2018, diz Xinhua

A China vai continuar adotando uma política monetária “prudente e neutra” em 2018, além de uma política fiscal proativa, segundo comunicado divulgado hoje após conclusão da Conferência de Trabalho Econômico Central, reunião anual de lideranças chinesas que estabelece uma agenda nacional para a economia e setores financeiro e bancário, informou hoje a agência de notícias estatal chinesa Xinhua.

“A política monetária deverá ser mantida neutra, as comportas da oferta monetária deverão ser controladas, e o financiamento de crédito e social deverá apresentar crescimento razoável”, diz o comunicado. “Enquanto, isso a orientação proativa da política fiscal será mantida, ao passo que a estrutura dos gastos fiscais deverá ser otimizada,” acrescenta.

Também para o próximo ano, Pequim prometeu tomar medidas para fortalecer a regulação de dívidas de governos locais, priorizar a prevenção de riscos financeiros e combater atividades financeiras ilegais.

Ainda de acordo com a Xinhua, a China prometeu ampliar as importações e reduzir tarifas sobre produtos importados, além de concentrar esforços no combate à poluição nos próximos três anos. Com informações da Dow Jones Newswires.