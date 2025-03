China mantém meta de crescimento de ‘cerca de 5%’, apesar de iminência de guerra comercial

O governo chinês divulgou uma meta de crescimento econômico anual de “cerca de 5%” nesta quarta-feira, 5, apesar do possível impacto negativo de uma guerra comercial iminente com os Estados Unidos, e prometeu abordar o que chamou de gastos “inadequados” do consumidor no país.

A meta, anunciada na sessão de abertura da reunião anual da legislatura chinesa, é a mesma dos últimos dois anos, mas provavelmente será mais difícil de ser alcançada devido às tarifas mais altas impostas pelos EUA aos produtos chineses e a outros ventos contrários econômicos. O uso do modificador “em torno de” dá ao governo alguma margem de manobra se o crescimento ficar aquém da meta.

O nível sinaliza a intenção do governo de tentar estabilizar o crescimento em tempos econômicos desafiadores, mas se retrai em relação a ações mais drásticas que, segundo alguns economistas, são necessárias para impulsioná-lo.

O governo também disse em um projeto de orçamento divulgado nesta quarta-feira que os gastos com defesa aumentariam 7,2% este ano para 1,78 trilhão de yuans (US$ 245 bilhões), ficando atrás somente dos Estados Unidos.

A meta de crescimento foi divulgada em um relatório separado, partes do qual foram apresentadas aos quase 3 mil membros do Congresso Nacional do Povo pelo primeiro-ministro Li Qiang em um discurso de 55 minutos. O documento de 32 páginas reconheceu os desafios internacionais e domésticos.

“Um ambiente externo cada vez mais complexo e severo pode exercer um impacto maior sobre a China em áreas como comércio, ciência e tecnologia”, diz o relatório. “Internamente, a base para a recuperação econômica e o crescimento sustentados da China não são suficientemente fortes. A demanda efetiva é fraca, e o consumo, em particular, está lento.”

O FMI projetou que a economia da China crescerá 4,6% este ano, abaixo dos 5% em 2024, segundo as estatísticas do governo chinês.

O relatório anual deu mais ênfase à retomada da demanda interna e do consumo do que a versão do ano passado, ecoando uma mudança feita pelo Partido Comunista no poder nas reuniões de dezembro. O relatório afirma que o governo deve “fazer da demanda doméstica o principal motor e âncora do crescimento econômico”.

A questão é se as medidas tomadas pelo governo serão suficientes para estabilizar a economia e atingir suas metas de crescimento, emprego e outros indicadores econômicos.

“Atingir as metas deste ano não será fácil, e devemos fazer esforços árduos para alcançá-las”, disse o relatório.

Ele ofereceu alguns detalhes sobre os planos do partido para uma “política fiscal mais proativa”, incluindo um aumento no déficit orçamentário do governo de 3% para 4% do PIB, ou o tamanho da economia em geral.

Os economistas expressaram dúvidas sobre se as políticas serão suficientes, observando que o governo reduziu sua meta de inflação de 3% para 2% no ano passado, sugerindo que os líderes aceitaram que a economia ainda está atolada em deflação, ou um ciclo de enfraquecimento dos preços.

O grau de apoio é “mais modesto do que pode parecer”, disse Julian Evans-Pritchard, da Capital Economics, em um relatório. “Continuamos céticos quanto ao fato de que ele será suficiente para evitar que o crescimento desacelere este ano, especialmente devido aos ventos contrários na frente externa e à falta de uma mudança mais pronunciada nos gastos do governo para o apoio ao consumo.”

O governo emitirá 1,3 trilhão de yuans (US$ 180 bilhões) em títulos de prazo ultralongo, acima do 1 trilhão de yuans do ano passado, segundo o relatório. Desse montante, 300 bilhões de yuans serão destinados a um programa lançado no ano passado que oferece descontos aos consumidores que trocam automóveis ou eletrodomésticos por novos, dobrando o apoio do governo central ao programa.

As tarifas gerais de 20% impostas aos produtos chineses pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, representam a mais recente ameaça a uma economia já prejudicada por uma queda prolongada no setor imobiliário e pela lentidão nos gastos dos consumidores e nos investimentos das empresas privadas. As tarifas podem prejudicar as vendas para um dos principais mercados de exportação da China, tornando mais urgente a necessidade de aumentar a demanda interna.

Ao mesmo tempo, o líder chinês Xi Jinping quer livrar a economia de sua longa dependência do mercado imobiliário altamente endividado.

Ele está direcionando recursos econômicos para o desenvolvimento de uma economia mais inovadora e de alta tecnologia – e com restrições crescentes às exportações de tecnologia dos EUA para a China, uma economia que não dependa de outros países para obter os mais poderosos semicondutores e outros componentes eletrônicos.

Essa continua sendo uma meta econômica abrangente de longo prazo do Partido Comunista, embora ele tenha promulgado várias medidas desde setembro que sugerem uma mudança de ênfase no sentido de sustentar o crescimento no curto prazo.

“Uma meta de cerca de 5% está bem alinhada com nossas metas de desenvolvimento de médio e longo prazo e ressalta nossa determinação de enfrentar as dificuldades de frente e nos esforçarmos ao máximo para cumprir as metas”, disse Li, lendo o relatório do governo.

O relatório destacou a inteligência artificial em uma seção sobre a promoção de “indústrias do futuro”, dizendo que o governo apoiaria a aplicação de modelos de IA em larga escala, equipamentos de fabricação inteligente, veículos conectados e robôs inteligentes.

Ele também reiterou o anúncio do partido em dezembro de que o banco central mudaria sua política monetária de “prudente” para “moderadamente frouxa” pela primeira vez em mais de uma década.