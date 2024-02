China: mais uma empresa sofre medidas disciplinares em cerco a trading de alta frequência

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/02/2024 - 17:08 Para compartilhar:

Os reguladores chineses aplicaram medidas disciplinares a mais uma empresa, enquanto continuam a repressão às negociações de alta frequência como parte dos esforços para estabilizar os mercados de ações.

A Bolsa de Futuros Financeiros da China informou nessa quarta-feira, 28, que a Shanghai Weiwan Fund Management utilizou recentemente negociações de alta frequência em futuros de ações para contornar o sistema de limite de negociações, obtendo 8,9 milhões de yuans (US$ 1,2 bilhão) em lucros. Os lucros foram confiscados e a Shanghai Weiwan está impedida de negociar por um ano, informou a bolsa. A instituição afirmou que a empresa também não cumpriu os regulamentos sobre a divulgação de relações entre contas pertencentes aos seus controladores e seus familiares.

Separadamente, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China disse na quarta-feira que orientará as bolsas de valores e a Bolsa de Futuros Financeiros da China sobre como trabalhar em conjunto para aumentar a supervisão do comportamento das negociações, incluindo negociações de alta frequência.

Na semana passada, as bolsas de Shenzhen e Xangai suspenderam a negociação de um grande fundo quantitativo. A proibição de três dias ocorreu depois que o fundo com sede em Pequim, que administra mais de US$ 8,34 bilhões, transferiu US$ 357,4 milhões em ações da bolsa de Shenzhen, no que os reguladores chamaram de “comportamento comercial anormal”.

As ações regulatórias ocorrem no momento em que a China intensifica os esforços para aumentar o sentimento dos investidores e reavivar os mercados de ações.

