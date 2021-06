China: lucro industrial cresce 36,4% na comparação anual de maio, mas desacelera

O lucro industrial da China aumentou 36,4% em maio ante igual mês do ano passado, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês) do país. Apesar de positivo, o resultado mostrou forte desaceleração em relação a abril, quando o lucro de grandes empresas industriais chinesas foi 57% maior que um ano antes. Fonte: Dow Jones Newswires.

