China lidera ganhos de bolsas asiáticas, após novos estímulos de Pequim

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira, lideradas pelas chinesas, depois de Pequim anunciar novas medidas para estimular o crescimento da segunda maior economia do mundo.

Em comunicado divulgado hoje com outras agências governamentais, o Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) anunciou que vai apoiar a emissão de bônus com propósito específico por governos locais, cujos recursos serão destinados principalmente para investimentos em grandes projetos de infraestrutura.

A iniciativa vem num momento em que as tensões comerciais com os Estados Unidos prejudicam o desempenho econômico da China.

Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto subiu 2,58% hoje, a 2.925,72 pontos, registrando seu maior ganho em um mês. O menos líquido Shenzhen Composto, que é formado por empresas menores, avançou 3,71%, a 1.538,23, garantindo sua maior valorização desde o início de maio.

O rali na China veio apesar de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar ontem tarifar mais US$ 300 bilhões em produtos chineses se o presidente chinês, Xi Jinping, não comparecer a uma reunião de líderes do G20 prevista para o fim do mês, no Japão. A expectativa é que Trump e Xi discutam um acordo comercial bilateral às margens do evento, mas Pequim ainda não confirmou a presença do líder chinês.

Em Tóquio, o índice japonês Nikkei apresentou alta moderada de 0,33% nesta terça, a 21.204,28 pontos, ajudado por ações financeiras e pelo enfraquecimento do iene em relação ao dólar durante a madrugada.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng subiu 0,76% em Hong Kong, a 27.789,34 pontos, também impulsionado por papéis do setor financeiro, o sul-coreano Kospi avançou 0,59% em Seul, a 2.111,81 pontos, e o Taiex mostrou ganho de 0,39% em Taiwan, a 10.607,76 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana fechou no maior nível em 11 anos e meio, depois de não operar ontem em função de um feriado nacional. O S&P/ASX 200 teve alta de 1,59% em Sydney, a 6.546,30 pontos, graças ao forte desempenho de ações do setor de saúde. Com informações da Dow Jones Newswires.