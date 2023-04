China inicia primeiro grande projeto na Nicarágua após retomada diplomática

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/04/2023 - 19:57 Compartilhe

A Nicarágua iniciou, neste domingo (16), a construção de mais de 12.000 moradias sociais com o apoio da Agência Chinesa de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (CIDCA) – o primeiro grande projeto bilateral após o estabelecimento de relações diplomáticas entre Pequim e Manágua, em 2021.

“Este é um dia verdadeiramente histórico, este é um programa que vai beneficiar milhares de famílias nicaraguenses”, disse Laureano Ortega Murillo, assessor presidencial de investimentos, comércio e cooperação, e filho do presidente Daniel Ortega, citado pelo veículo nicaraguense www.el19digital.com.







Ortega Murillo falou em Manágua, durante a inauguração das obras da primeira fase de um plano de habitação social, que inclui a construção de 12.034 casas em 84 municípios, 15 departamentos (estados) e duas regiões autônomas do país.

“Orgulhosamente, vamos dizer que construímos estas residências com o apoio e a cooperação da República Popular da China, nosso país irmão, nosso país amigo, nosso país aliado”, afirmou.

Desde que China e Nicarágua estabeleceram relações diplomáticas, em 2021, os dois países assinaram memorandos de entendimento para promover investimentos chineses no país centro-americano.

Em abril de 2022, o gigante asiático se comprometeu a financiar com US$ 60 milhões (cerca de R$ 280 milhões) a construção destas residências na Nicarágua.

A China também planeja construir usinas térmicas para aumentar em 150 megawatts a energia elétrica disponível no país, além de outros projetos em educação, crescimento econômico, cultura, saúde, infraestrutura e saneamento.

Segundo Ortega Murillo, o projeto habitacional é “emblemático” porque é o “primeiro” grande “projeto de infraestrutura” na Nicarágua, sob o marco da cooperação com Pequim.

“A China agradece profundamente todo apoio dado pelo governo nicaraguense em temas internacionais (…), sobretudo no tema de Taiwan”, disse Luo Zhaohui, chefe da Agência Chinesa de Cooperação.

No sábado, o presidente Ortega pediu a expulsão de Taiwan, uma ilha autônoma que a China considera uma província rebelde, como observador do Sistema de Integração Centro-americana (SICA) e pediu a incorporação da Rússia ao bloco.







“O SICA não pode continuar admitindo Taiwan dentro do seu sistema, essa base militar ianque que se chama Taiwan tem que ser removida, expulsa da SICA”, afirmou Ortega.

Ortega é um crítico ferrenho dos Estados Unidos e costuma defender as posições da China e da Rússia sobre política externa.

Além disso, defendeu a cooperação com Pequim como “uma amostra” dos “princípios” do presidente chinês, Xi Jinping, para criar “um mundo novo”, onde todas as nações “possamos nos encontrar e viver em paz, segurança e com respeito à soberania”.







jjr/cjc/mvv

